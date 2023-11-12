الوداد وصن دوانز في مهمة حسم لقب دوري السوبر الأفريقي

تنتظر جماهير الكرة الأفريقية المواجهة المرتقبة بين الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي، عصر اليوم الأحد على أرضية لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا في إياب نهائي دوري السوبر الإفريقي.

وكان الوداد قد فاز على صن داونز، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب التي جمعتهما على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، ويحتاج الوداد للتعادل أو الفوز لحسم اللقب بينما يحتاج صن داونز للفوز بفارق هدفين لحسم اللقب.

وكان الوداد قد صعد للنهائي على حساب الترجي التونسي في نصف نهائي، بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بفوز كل منهما بهدف نظيف.

وصعد صن داونز إلى النهائي على حساب الأهلي ، بعد الفوز عليه بهدف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتنطلق مباراة الوداد وصن داونز اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية وتذاع مباراة صن داونز والوداد عبر فضائية أون تايم سبورتس، وأبو ظبي الرياضية، وbein sports، والرياضية المغربية، وSSC.

