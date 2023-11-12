يستضيف ليفربول نظيره برينتفورد على ملعب أنفيلد، اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.

واستقر يورجن كلوب على التشكيلة التي سيبدأ بها مباراة برينتفورد وعلى رأسها النجم المصري محمد صلاح.

ويدخل ليفربول المباراة وهو في المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يمتلك برينتفورد 16 نقطة في المركز التاسع.

وكان ليفربول قد تعادل في الجولة الماضية مع لوتون تاون بهدف لمثله، في حين أن برينتفورد فاز ضد وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برينتفورد

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: جرافنبرخ، إندو واتارو، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، ديوجو جوتا.

صلاح يحصد جائزتين

حصد محمد صلاح جائزتي أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي والأفضل بصفوف فريقه ليفربول في شهر أكتوبر.

وكشف صلاح أن الأهم بالنسبة لقائد المنتخب المصري ليس الفوز بالجوائز بل مساعدة فريقه على تحقيق الانتصارات.

وسجل صلاح 5 أهداف في 3 مباريات بالدوري الإنجليزي الشهر الماضي، منها هدفان في ديربي ميرسيسايد الذي فاز به "الريدز" على إيفرتون بملعب أنفيلد.