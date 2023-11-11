مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين تشيلسي ومانشستر سيتي يستضيفها ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز لحساب الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة جمعهم من 11 مباراة نجح من الفوز في 9 مباريات وخسارة مباراتين فقط، بينما يحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 15 نقطة، جمعهم من 11 مواجهة، إذْ حقق الفوز في 4 مواجهات وخسر مثلهما وتعادل في 3.

تاريخ مواجهات تشيلسي ومانشستر سيتي:

التقى الفريقان في 126 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب منذ بداية حقبة "البريميرليج" في موسم 1992 - 1993.

فاز فريق مانشستر سيتي في 47 مباراة، بينما فاز فريق تشيلسي في 52 لقاء، وسيطر التعادل على 27 لقاء.

تمكن فريق مانشستر سيتي، من تحقيق الفوز على فريق تشيلسي، في آخر 5 مواجهات جمعت بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.