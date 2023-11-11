الوداد كامل العدد في نهائي دوري السوبر الإفريقي أمام صن داونز

أكد أنيس شاجو طبيب الفريق الأول لنادي الوداد المغربي، جاهزية جميع عناصر الفريق من الناحية الطبية لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

يتبارى الوداد وصن داونز عصر الأحد، في إياب نهائي دوري السوبر الإفريقي وانتهت مباراة العودة لصالح الفريق المغربي بهدفين لهدف.

قال شاجو في تصريحات صحفية "جميع اللاعبين جاهزون، لا نعاني من أية إصابات".

أضاف طبيب الوداد: "الإصابة الوحيدة التي كان يعاني منها الفريق، هي حالة منتصر لحتيمي، الذي أصيب بكدمة على مستوى ساقه، لكن التطور كان إيجابيًّا والحمد لله تمكنا من استرجاعه في وقت قياسي، والآن هو جاهز 100% للمشاركة رفقة رفاقه في المباراة أمام صن داونز".

تبدأ مباراة الوداد وصن داونز، في تمام الثالثة عصر غدٍ الأحد، على ملعب لوفتوس في بريتوريا بجنوب إفريقيا، في نهائي النسخة الأولى من الدوري الإفريقي.