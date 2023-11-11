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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طبيب الزمالك: "يكشف موعد عودة الونش للملاعب"

محمود الونش
محمود الونش

أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن معمر جابر، لاعب الفريق يُعاني من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية بعد مباراة زد فى بطولة الدوري.

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 قال أسامة فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، عبر قناة الزمالك: "عمر جابر سيخضع لاختبار طبي غدًا من أجل تحديد موقفه من مباراة أو سليم الليبي، ومصطفي شلبي سيكون جاهزًا لخوض اللقاء من الناحية الطبية".

 عن محمود الونش: "أنهى المرحلة الثانية ويتبقى له فقط المرحلة الأخيرة ومن الممكن أن تنتهي بعد شهر من الآن ويدخل التدريبات بشكل تدريجي".

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