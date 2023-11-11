إصابة سيدة وابنتها بـ خرطوش في مشاجرة بالشرقية

تعرضت سيدة وابنتها، للاصابة بطلق خرطوش في أنحاء متفرقة بالجسد جراء مشاجرة في نطاق ودائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية ، تم نقل المصابتين الي مستشفى أبو كبير المركزي في محافظة الشرقية، وتوالت النيابة التحقيق .

إصابة أم وابنتها بـ خرطوش في مشاجرة بالشرقية

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا؛ يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي بوصول ربة منزل مصابة بطلق خرطوش في الصدر، وابنتها، مصابة بشظايا في الكتف.

بالانتقال والفحص وسؤال المصابتين، أفادتا بحدوث إصابتهما جراء مشاجرة في نطاق ودائرة مركز شرطة أبو كبير، فيما يتم تقديم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم لهما، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة في مركز شرطة أبو كبير، وإخطار جهات التحقيق المختصة في مركز شرطة أبو كبير لمباشرة التحقيقات في الواقعة وملابساتها.

الأمن يداهم بؤرة إجرامية بـ"أولاد عليو" بسوهاج

كما قامت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، باسقاط أحد أخطر البؤر الإجرامية في قرية أولاد عليو بمركز البلينا في سوهاج، أسفرت عن ضبط 4 عناصر إجرامية خطرة وبحوزتهم كمية من الأسلحة والمواد المخدرة.

كانت بداية الواقعة بورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد قيام تشكيل عصابي يدير بؤرة إجرامية بقرية أولاد عليو بمركز البلينا في سوهاج بترويج المواد المخدرة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث، ومن خلال إجراء التحريات أكدت صحة المعلومات، وعلى الفور تم إصدار إذن من النيابة العامة واستهداف عناصر التشكيل العصابي المكون من 4 أشخاص ونجح رجال الأمن في القبض عليهم.

ومن خلال تفتيش مكان تواجدهم عثر بحوزتهم على 2.5 كيلو من مخدر الشابو وبندقية ألية، و10 خزن و91 طلقة وطبنجة و5 طلقات و4 هواتف ومبلغ مالى 210 آلاف جنيه و2 سلاح أبيض، و2 دراجة بدون لوحات.

وأقر المتهمون أثناء مواجهتهم بضباط المباحث بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمول للاتصال بعملائهم والسلاح للدفاع والدراجة للتنقل،وتحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.