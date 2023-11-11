نادي الوحدة يحتج على مشاركة تاليسكا

قدَّم نادي الوحدة احتجاجًا على مشاركة النجم البرازيلي تالسيكا في مباراته اليوم ضد النصر التي جمعت بينهما اليوم بالدوري السعودي للمحترفين.

حقق فريق النصر فوزًا ثمينًا على الوحدة بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في إطار منافسات الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين.

بهذا الانتصار رفع فريق النصر رصيده إلى النقطة 31 ليبقى في المركز الثاني ويواصل ملاحقة الهلال المتصدر لجدول الدوري بـ35 نقطة، في حين توقف رصيد الوحدة عند 16 نقطة في المركز التاسع بدوري روشن.

احتجاج الوحدة على مشاركة تاليسكا:

أكدت صحيفة الشرق الأوسط السعودية تقديم إدارة نادي الوحدة احتجاجًا على مشاركة اللاعب تاليسكا في تشكيلة النصر اليوم رغم تعرضه لعقوبة الإيقاف.

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف البرازيلي مباراتين بعد طرده أمام الاتفاق في كأس الملك.