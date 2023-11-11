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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ريال مدريد يتقدم على فالنسيا بثنائية في الشوط الأول

ريال مدريد وفالنسيا
ريال مدريد وفالنسيا

أنهى فريق ريال مدريد الشوط الأول متقدمًا على فالنسيا بهدفين دون رد في المباراة المقامة على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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ريال مدريد يتقدم على فالنسيا بثنائية في الشوط الأول

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بدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أندري لونين

الدفاع: داني كارباخال – ديفيد ألابا – ناتشو فيرنانديز – فيرلاند ميندي

الوسط: توني كروس – إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي

الهجوم: رودريجو – فينيسيوس جونيور – براهيم دياز

سجل داني كارفاخال هدف التقدم للفريق الملكي مبكرًا في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، ثم أضاف النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 42.

 

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