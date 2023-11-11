ريال مدريد يتقدم على فالنسيا بثنائية في الشوط الأول

أنهى فريق ريال مدريد الشوط الأول متقدمًا على فالنسيا بهدفين دون رد في المباراة المقامة على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

بدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أندري لونين

الدفاع: داني كارباخال – ديفيد ألابا – ناتشو فيرنانديز – فيرلاند ميندي

الوسط: توني كروس – إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي

الهجوم: رودريجو – فينيسيوس جونيور – براهيم دياز

سجل داني كارفاخال هدف التقدم للفريق الملكي مبكرًا في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، ثم أضاف النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 42.