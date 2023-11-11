هل تجاهلت تايلور سويفت طلب إسرائيل.. حفلة غنائية تكشف المستور

على مدار الأسابيع القليلة الماضية، شاهدنا عدد كبير من نجوم العالم يدعمون القضية الفلسطينية مثل جينا أورتيجا وأنجيلينا جولي وجيسي ويليامز وجيجي حديد وبيلا حديد وسيلينا جوميز، إلا أن الأنظار كانت تتجه إلى المطربة تايلور سويفت والذي تصدر اسمها التريند خلال الأيام الماضية.

طلب غريب من إسرائيل لنجمة البوب الأولى



يعلم الكيان الصهيوني مدى قدرة تايلور سويفت في الوسط الفني وتأثيرها على الرأي العام، خاصة بأنها تمتلك عدد كبير من المتابعين عن حسابتها الشخصية على السوشيال ميديا والتي تتجاوز الملايين، ولذلك استعانت بها إسرائيل في احدى التغريدات، إذ كتب الحساب الرسمي للكيان الصهيوني أن الحارس الشخصي للمغنية عاد لموطنه "إسرائيل" كي يحارب حركة حماس، واستخدموا صورة له معها في جولة حفلات Eras، إلا أن الفنانة لم تعطي أي رد فعل ولم تعلق على الأمر.



ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل قام الحساب أيضًا نشر صورة لواحدة من رهائن حماس، والتي كانت مجندة في الجيش الإسرائيلي، وكانت تحب تايلور سويفت كثيرًا وكتب الحساب الرسمي للكيان رسالة للفنانة قائلًا :" نتمنى أن تصل هذه الرسالة لتايلور سويفت. روني، البالغة من العمر 19 عامًا، من أشد المعجبين بها وهي مفقودة منذ مذبحة 7 أكتوبر، سيعني الكثير لعائلتها إذا استغلت تايلور مكانتها للنداء بعودتها نرجو منك مساعدتنا على إيجادها".

وبعد هذه البلبلة الذي سببها الكيان الصهيوني، أطلق جمهور تايلور سويفت حملة على الانترنت لدعم فلسطين بهاشتاج #SwiftiesForPalestine، تصدرت موقع "إكس" تويتر سابقًا وتخطت الـ23 ألف تغريدة، وطالبوا من المغنية وفريقة النداء لوقف إطلاق النار وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة.

كتب الإعلان عن الحملة "نحن في مجتمع تايلور سويفت نكتب لكم اليوم لنطالب المغنية وفريق إدارة أعمالها بنشر بيانًا لدعم شعب فلسطينوالمطالبة بوقف إطلاق النار، والتوقف عن الترويج لاتحاد كرة القدم الأمريكي، وعدم إطلاق فيلمها الأخير The Eras Tour على أي منصةتدعم الاحتلال الإسرائيلي مثل ديزني، حتي تنتهي العلاقات بينهم".

تايلور سويفت تتجاهل رسالة إسرائيل لها

تجاهلت المغنية الأمريكية الشابة تايلور سويفت رسالة إسرائيل، ولم تعلق على الأمر وبدلًا من ذلك أحيت حفلًا غنائيًا يوم 9 نوفمبر 2023 في الأرجنتين، ضمن الجولة الموسيقية الحالية لها على أن تستكمل جولتها بعد ذلك في أوروبا وآسيا وأستراليا.

غنت تايلور سويفت أمام 70 ألف شخص في الملعب الضخم في بوينس آيرس حسبما ذكرت الديلي ميل البريطانية.

موقف تايلور سويفت من القضية الفلسطينية

ارتبط اسم تايلور سويفت على مدار سنوات بالقضية الفلسطينية، والتي دعمتها بشكل غير مباشر، والتي بدأت باحدى معجباتها التي حكم عليها بالسجن بسبب رفضها للانضمام لجيش الاحتلال.



وفي عام 2019 اعترفت تايلور بأن فلسطين محتلة من القوات الصهيونية، وذلك عن طريق وضع فلسطين في قائمة الدول على موقعها الخاص تحت اسم "أراضي فلسطين المحتلة".

كما أن تايلور سويفت بفلسطين صديقة مقربة لـ جيجي حديد، وهي فلسطينية الأصل، وأيضًا هي صديقة لسيلينا جوميز التي دعمت فلسطين صراحة في 2014، ومضت على عريضة تطالب بوقف إطلاق النار هذا العام.

وبعد عدم رد تايلور على رسالة إسرائيل، وقع عطل فني على موقع المغنية خلال الأيام الماضية واختفت أماكن عرض فيلمها The Eras Tour في إسرائيل، ما أقنع البعض أنها تعلن تضامنها مع فلسطين بشكل غير مباشر، ولكن تم إجراء التعديل وعادت صالات العرض من جديد.