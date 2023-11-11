التقاط ظاهرة كونية تحول السماء إلى كرنفال ألوان

التقط التلسكوب الفضائي جيمس ويب منظرًا مذهلاً لما يسميه علماء الفلك "مجموعة مجرات شجرة عيد الميلاد" - وهي مجموعة من الأجرام الكونية مع 14 ضوء يومض في مركزها.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تعرف الأضواء المكتشفة حديثًا بالأجسام العابرة، وهي ظواهر تضيء بشكل كبير ثم تتلاشى، ومن هنا تتلألأ، وجرى رصدها بمساعدة سلف ويب - تلسكوب هابل الفضائي الشهير - وتقع داخل مجموعة مجرات بها 4.3 مليار ضوء. -سنوات من الأرض والتي تُعرف رسميًا باسم MACS041.



ويعتقد العلماء أن هناك الكثير من هؤلاء العابرين الذين يمكن اكتشافهم داخل مجموعة مجرات شجرة عيد الميلاد

وقال هاوجينج يان، الأستاذ المساعد في قسم الفيزياء وعلم الفلك بجامعة ميسوري: "نحن نطلق على MACS0416 اسم مجموعة مجرات شجرة عيد الميلاد، لأنها ملونة وعامرة بالأضواء التي نجدها داخلها".

وأوضح أن العابرين هم كائنات في الفضاء، مثل النجوم الفردية، التي تبدو وكأنها تضيء فجأة بمستويات من الحجم ثم تتلاشى، واضاف "تبدو هذه الأجسام العابرة مشرقة لفترة قصيرة فقط ثم تختفي؛ يبدو الأمر كما لو أننا ننظر من خلال عدسة مكبرة متحركة.

اكتشف علماء الفلك هذه العناصر العابرة من خلال دراسة 4 مجموعات من الصور التي التقطها ويب على مدى أربعة أشهر.

وتبين للعلماء أيضاً أن اثنين من هؤلاء العابرين هما مستعرات أعظم، وهي نجوم في نهاية عمرها، وهو مايسمح لعلماء الفلك بدراسة المجرات المضيفة لمثل هذه الظواهر، مما يفتح بشكل فعال رؤية جديدة تمامًا للكون.



وقال يان: "إن المستعرات الأعظمية والنجوم الـ 12 الأخرى المتضخمة للغاية لها طبيعة مختلفة، لكنها جميعها مهمة".

وأكد: "لقد تتبعنا التغير في السطوع مع مرور الوقت من خلال منحنيات الضوء الخاصة بها، ومن خلال الفحص التفصيلي لكيفية تغير الضوء مع مرور الوقت، سنكون قادرين في النهاية على معرفة نوع النجوم التي تنتمي إليها.

والأهم من ذلك، أننا سنكون قادرين على فهم البنية التفصيلية للعدسة المكبرة وكيفية ارتباطها بتوزيع المادة المظلمة. كما عثر علماء الفلك على شيء آخر غير عادي.

يوجد داخل إحدى المجرات نجم وحشي يمكن رؤيته كما كان عندما كان الكون البالغ من العمر 13.7 مليار عام شابًا نسبيًا، حيث كان عمره ثلاثة مليارات عام فقط.

أطلق الباحثون على النجم اسم الفراشة العملاقة "كايجو" التي ظهرت في السينما اليابانية - ويعتقدون أن كتلتها تتراوح بين 10 آلاف ومليون مرة كتلة الشمس.

وأطلق العلماء التلسكوب Webb في يوم عيد الميلاد عام 2021 بهدف العودة بالزمن إلى فجر الكون، ولتحقيق هذه الغاية، تمكن الباحثون من حساب أن الضوء المنبعث من مجموعة مجرات شجرة الكريسماس بدأ رحلته إلينا عندما تم تشكيل نظامنا الشمسي الذي يبلغ عمره الآن 4.6 مليار عام حديثًا وعمره حوالي 300 مليون عام.