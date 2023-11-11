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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 13

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

اختتمت اليوم منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" والتي شهدت فوز الأخدود على الحزم 2-1، وتعادل الاتفاق مع الفيحاء سلبيًا.

وفي ختام مواجهات الجولة حقق النصر فوزًا ثمينًا على الوحدة بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في إطار منافسات الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين.

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كريستيانو رونالدو يعزز صدراته في جدول هدافي الدوري السعودي

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النصر يضرب الوحدة بثلاثية ويطارد الهلال نحو صدارة الدوري السعودي

تقدم فريق النصر بهدف مبكر في الدقيقة 11 عن طريق النجم أليكس تيليس، ثم أضاف اللاعب عبد الإله علي العمري الهدف الثاني في الدقيقة 39 من ليخرج العالمي من الشوط الأول متقدمًا بثنائية نظيفة.

وفي الدقيقة 49 من عمر المباراة تمكن النجم الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو من اقتناص الهدف الثالث للنصر، في حين سجل أنسيلمو دي مورايس هدف الوحدة الوحيد في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

بهذا الانتصار رفع فريق النصر رصيده إلى النقطة 31 ليبقى في المركز الثاني ويواصل ملاحقة الهلال المتصدر لجدول الدوري بـ35 نقطة، في حين توقف رصيد الوحدة عند 16 نقطة في المركز التاسع بدوري روشن.

واليكم جدول ترتيب الدوري بعد الجولة 13

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