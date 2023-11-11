كريستيانو رونالدو يعزز صدراته في جدول هدافي الدوري السعودي

عزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر صدراته في جدول هدافي الدوري السعودي للمحترفين وذلك بعد هدفه أمام الوحدة.

وقاد رونالدو فريقه النصر لفوز مستحق على الوحدة بثلاثية مقابل هدف مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وينفرد رونالدو باردة الهدافين برصيد ١٣ هدفا بمعدل هدف لكل مباراة بالموسم الحالي.

ويأتي الكسندر ميتروفيتش في المركز الثاني بفارق ٣ أهداف وفي المركز الثالث يأتي تاليسكا وكريم بنزيما برصيد ٨ أهداف.

بهذا الانتصار رفع فريق النصر رصيده إلى النقطة 31 ليبقى في المركز الثاني ويواصل ملاحقة الهلال المتصدر لجدول الدوري بـ35 نقطة، في حين توقف رصيد الوحدة عند 16 نقطة في المركز التاسع بدوري روشن