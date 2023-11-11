أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي، استمرار خطة التحول الرقمي في المناهج الدراسية بالمدارس.

أشارت وزارة التربية والتعليم إلى تقليل حجم الكتب الدراسية ووضع روابط إلكترونية لشرح المناهج الدراسية فى ظل التحول الرقمى.

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من خلال الروابط الموجودة في الكتب الدراسية يستطيع الطالب الدخول من خلالها والاطلاع على مواد إثرائية تساعده على التعلم.

شرح المناهج الدراسية:

لفتت وزارة التربية والتعليم إلى إتاحة مواد تعليمية رقمية كثيرة جدًا على المنصات الرقمية لشرح المناهج الدراسية وبنك المعرفة كما أصبح لدينا قنوات تعليمية.

ذكرت وزارة التربية والتعليم أنه تم إتاحة مواد تعليمية وتدريبية على المناهج الدراسية قام بإعدادها كوادر تعليمية متميزة، وتشتمل على المفاهيم الأساسية.

أضافت وزارة التربية والتعليم أن تلك المواد تساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية بهدف تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلًا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية.

نوهت وزارة التربية والتعليم عن وجود اختبارات مميكنة على كل وحدة تعليمية لجميع المناهج الدراسية لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطالب في التحصيل الدراسي.

تابعت وزارة التربية والتعليم أنها أعدت بنوك أسئلة على المناهج الدراسية في إطار مشروع "التقويم من أجل التعلم" تتيح لكل وحدة جميع أنواع الأسئلة التي تقيس المستويات المعرفية المختلفة.

ألمحت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم تخصيص بريد إلكتروني لأكثر من 16 مليون طالب يتم مراسلتهم من خلاله.

لفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم تجهيز المباني المدرسية تكنولوجيًا في عدد 552 ألف فصل مدرسي، وأنه تم بناء 120 ألف فصل مدرسي في الفترة من 2014 إلى 2023، بالإضافة إلى تطوير أكثر من 9246 معمل حاسب آلي مطور، و36210 شاشات ذكية.

نوهت وزارة التربية والتعليم باستخدام شبكات الفايبر في توصيل الإنترنت في 2476 مدرسة، مما ساعد من قبل على استكمال العملية التعليمية أثناء جائحة كورونا، مؤكدًا أن مصر من الدول القليلة التي تمكنت من ذلك في تلك الفترة بفضل البنية التكنولوجية.