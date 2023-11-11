السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

خيري رمضان: دخلت في غيبوبة صحية.. "عشت تجربة بين الحياة والموت"

الإعلامي خيري رمضان
الإعلامي خيري رمضان

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن أسباب اعتذره عن الظهور في حلقتي السبت والأحد الأسبوع الماضي كان بسبب دخوله في غيبوبة صحية، موضحًا أنه عانى من غيبوبة ودخل العناية المركزة بسبب دواء سكري.

الإعلامي خيري رمضان يدخل في حالة غيبوبة

txt

خيري رمضان عن حرب غزة: مصر ليست بعيدة عن الخطر (فيديو)

txt

خيري رمضان: إسرائيل اعتذرت عن القذيقة الخاطئة ومصر جزء من السلام وليس الحرب

وتابع “رمضان”: "عشت تجربة بين الحياة والموت"، وجاء ذلك خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”.

وأشار إلى أنه مر بتجربة مؤلمة ومفيدة جدًا،مؤكدًا أنه يعاني من المرض السكري منذ ثورة يناير، مشددًا على أنه منذ 3 أسابيع تم تغير الدواء الذي يستخدمه بشأن مرض السكر ويكتب بروشتة طبيب،  منوهًا بأنها دواء لمرضى السكر والذي يعانون من البدانة وزيادة الوزن، ويتم اللجوء إلى هذه الحبوب من أجل انقاص الوزن.

وأضاف خيري رمضان، أنه خسر كثيرًا من وزنه بسبب هذا الدواء ولم يكن قادر على الأكل في فترة الحصول على هذا الدواء، موضحًا أن دواء السكري قادة إلى العناية المركزة، منوهًا بانه يوم الجمعة الماضية شعر بالقئ وتحدث مع الطبيب، واستمر في القئ من 9 صباحًا وحتى العاشرة صباحًا وفي هذه الفترة دخل في غيوبة صحية، موضحًا أنهم شكوا في إصابتي بحموضة الدم.

وأردف: “أنا كنت في حته تانية غير الحياة ومش قادر انطق.. وتم نقلي للمستشفى وأخذوا عيانات من الجسم”.

مواد متعلقة

وزير الشباب والرياضة: "أطلقنا مبادرة للتبرع بالدم لمصابي غزة"

وزيرة التضامن الاجتماعي: "غزة 2023 تظل كاشفة للصمت الدولي المعيب"

الأرصاد الجوية تحذر من احتمال حدوث سيول وتراكم مياه الأمطار (شاهد)

أبو الغيط: القرارات الصادرة من "العربية الإسلامية" تضغط على مؤيدي إسرائيل

خارجية السعودية: "القمة العربية الإسلامية اتفقت على تحرك دولي لحل القضية الفلسطينية"

الأهرام للدراسات: كلمة السيسي اليوم إعادة تأكيد لموقف مصر بشأن حرب غزة

حسن نصر الله: الصواريخ الباليستية التي تمتلكها المقاومة أكبر مما تتصوره إسرائيل

حسن نصر الله: تصدي بطولي من المقاومة الفلسطينية للاحتلال في قطاع غزة
الجريدة الورقية