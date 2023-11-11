خيري رمضان: دخلت في غيبوبة صحية.. "عشت تجربة بين الحياة والموت"

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن أسباب اعتذره عن الظهور في حلقتي السبت والأحد الأسبوع الماضي كان بسبب دخوله في غيبوبة صحية، موضحًا أنه عانى من غيبوبة ودخل العناية المركزة بسبب دواء سكري.

الإعلامي خيري رمضان يدخل في حالة غيبوبة

وتابع “رمضان”: "عشت تجربة بين الحياة والموت"، وجاء ذلك خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”.

وأشار إلى أنه مر بتجربة مؤلمة ومفيدة جدًا،مؤكدًا أنه يعاني من المرض السكري منذ ثورة يناير، مشددًا على أنه منذ 3 أسابيع تم تغير الدواء الذي يستخدمه بشأن مرض السكر ويكتب بروشتة طبيب، منوهًا بأنها دواء لمرضى السكر والذي يعانون من البدانة وزيادة الوزن، ويتم اللجوء إلى هذه الحبوب من أجل انقاص الوزن.

وأضاف خيري رمضان، أنه خسر كثيرًا من وزنه بسبب هذا الدواء ولم يكن قادر على الأكل في فترة الحصول على هذا الدواء، موضحًا أن دواء السكري قادة إلى العناية المركزة، منوهًا بانه يوم الجمعة الماضية شعر بالقئ وتحدث مع الطبيب، واستمر في القئ من 9 صباحًا وحتى العاشرة صباحًا وفي هذه الفترة دخل في غيوبة صحية، موضحًا أنهم شكوا في إصابتي بحموضة الدم.

وأردف: “أنا كنت في حته تانية غير الحياة ومش قادر انطق.. وتم نقلي للمستشفى وأخذوا عيانات من الجسم”.