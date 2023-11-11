محافظ الغربية يتفقد منافذ السلع الغذائية والأسواق بكفر الزيات

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لتفقد الأسواق والمعارض والمنافذ التجارية، لمراجعة ومتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.



وأجرى محافظ الغربية، جولة ليلية مفاجئة، على عدد من المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية بكفر الزيات، وذلك ضمن جولاته الدورية لمتابعة توافر السلع الغذائية بالمنافذ والأسواق تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق والتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها بشكل مبالغ.



واستهدفت الجولة المرور على الأسواق ومحالّ وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية ومنفذ معا ضد الغلاء بكفر الزيات ،واطمئن المحافظ على توافر السلع و أكد رحمي على ضرورة كتابة الأسعار على كافة السلع وبشكل واضح للجمهور، كما أطمئن المحافظ على توافر كافة السلع الغذائية، مشدد على رؤساء المدن والأحياء بالتواجد المستمر والمرور اليومي علي الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة.



وحرص المحافظ، على الاستماع لاراء المواطنين في المعرض وفي الاسعار المطروحة .

يذكر أن محافظ الغربية يقوم على مدار الأسابيع الماضية بجولات صباحية ومسائية بهدف الاطمئنان على الأسواق وتوافر المنتجات الاساسية مع التشديد على مديريات الصحة والتموين والبيطري بالمرور المستمر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلى هامش الجوله قام المحافظ بمتابعة اعمال الصيانة والدهانات الجاريه بمعدات مركز ومدينة كفر الزيات تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس بصيانة المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء للتأكد من الحالة الفنية لهذه المعدات وقدرتها علي مجابهة الأزمات والكوارث.



وشدد رحمي، على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية ومديريات الخدمات المعنية، بالمتابعة الشخصية والنزول الميداني لمراجعة جميع المعدات؛ للتأكد من جاهزيتها وصيانتها، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة صيانة الآليات لرفع كفاءتها بشكل منتظم، موجها بضرورة أهمية التدريب المستمر للعناصر البشرية القائمة على تشغيل المركبات لرفع قدراتهم الفنية لضمان الاستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها.