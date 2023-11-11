نيوكاسل يخسر من بورنموث بالبريميرليج

خسر فريق نيوكاسل يونايتد من بورنموث بهدفين دون رد، مساء اليوم السبت، على ملعب فيتاليتي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.

سجل دومينيك سولانكي هدفي بورنموث في الدقيقتين 60، 73 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل نيوكاسل يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.

نيوكاسل يونايتد يخسر في دوري الأبطال

حقق الفريق الكروي بنادي بوروسيا دورتموند فوزا ثمينا على نظيره فريق نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد سينغال ايدونا بارك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وبهذا النتيجة يتصدر بوروسيا دورتموند جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، فيما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.