وزير الرياضة يهنئ أبطال منتخب القوس والسهم

بعد ضمان التأهل إلى الأوليمبياد

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي الاتحاد المصري للقوس والسهم، وأبطال منتخبنا الوطني، بعد التأهل إلى الأوليمبياد مقعد الفردي رجال وسيدات، من خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة لاوليمبياد باريس بتونس.



وأكد الوزير حرص فخامة الرئيس علي دعم الرياضيين معنوياً ومادياً بما يتناسب مع حجم الانجازات التي يحققونها، لتكون هذه الزيادة دافعاً إضافياً للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق انجازات جديدة تضاف لسجلات نجاحات الرياضة المصرية، ونستهدف بناء جسور قوية بين الحكومة والرياضيين، وتوفير كافة الامكانات لتطوير الرياضة في مصر وتحقيق النجاحات الرياضية على المستوى الدولي.



ويمثل بعثة المنتخب في البطولة الأفريقية كل من، علي عبد البر ويوسف طلبة وشريف محمد ناصيف وبهاء الدين علي وجنى علي وليندا شرف الدين وندى عزام ورنا كامل، ويترأس البعثة أحمد سامح عضو مجلس الإدارة، ويتولى تدريب المنتخب الدكتور ماجد محيي الدين.



جدير بالذكر أنه يتأهل لدورة الألعاب الأولمبية أصحاب المراكز الأول والثاني في منافسات فردي الرجال والسيدات، بالإضافة إلى صاحب المركز الأول في منافسات الزوجي المختلط.



