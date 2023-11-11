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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

كييف: مسيرات بحرية أوكرانية تضرب 8 سفن تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي خلال عام

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

قال مسؤول أوكراني اليوم السبت أن المسيرات البحرية الأوكرانية ضربت، منذ نوفمبر 2022، ثماني سفن بحرية روسية، بما في ذلك الأدميرال ماكاروف، وإيفان جولوبيتس، وإيفان خورز، وسيرجي كوتوف، ونوفوروسيسك، وأكولا، وسيرنا.

 

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جاء ذلك في منشور لنائب رئيس الوزراء لشؤون الابتكارات وتطوير التعليم والعلوم والتكنولوجيا، وزير التحول الرقمي في أوكرانيا ميخايلو فيدوروف عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

 

وأوضح فيدوروف في المنشور الذي نقلت عنه وكالة يوكرينفورم الأوكرانية - أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أطلق - في نوفمبر 2022 - "حملة لجمع تمويل من خلال منصة United24 لأول أسطول في العالم من المسيرات البحرية. وهذا تطور فريد يغير عقيدة الحرب في البحر ويجعل الروس يخشون على سفنهم". وقال: "حتى اليوم، غرق جزء من أسطول البحر الأسود الروسي.

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