«العمالقة لتداول الأوراق المالية» تجهز 4 شركات لطرحها بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة

25 شركة بجدول القيد

تجهز شركة العمالقة لتداول الأوراق المالية قيد وطرح 4 شركات بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القادمة.

قال الدكتور عصام جوهر، العضو المنتدب للشركة، إنه يتم تجهيز عدد من الشركات العاملة فى بعض المجالات والقطاعات المختلفة، من حيث الهيكلة الكاملة والشاملة على المستوى المالى، والإدارى، والفنى تمهيدا لطرحها فى البورصة.

أضاف «جوهر» فى تصريحات خاصة لـ «الوفد»، أن إجمالى رؤوس الشركات الأربع يصل إلى 77 مليون جنيه، بواقع 35 مليون جنيه للشركة الأولى، و20 مليون جنيه للثانية، و17 مليونا للثالثة، و5 ملايين للشركة الرابعة.

أشار العضو المنتدب إلى أن واحدة من هذه الشركات سوف يتم طرحها بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الأول من العام القادم 2024.

كما أشار إلى استكمال الشركة لدورها فى التواصل مع الشركات العاملة فى السوق، والشركات العائلية لاستعراض فوائد القيد بالبورصة، ودعمها على التوسع فى الاستثمارات ومشروعاتها الاستثمارية، وكذلك أهمية دور هذه الشركات، وتحويلها إلى شركات ذات طابع مؤسسى، يعمل على استقطاب مستثمرين كبار، بما يسهم فى تحقيق هذه الشركات إلى مستهدفاتها.

أوضح «جوهر» أن الشركة قامت منذ بداية العام 2023 بالعمل على قيد 25 شركة بنظام القيد فى الحفظ المركزى.

كما أوضح أن «العمالقة» قامت بأنشاء شركة استشارات مالية لهذا الغرض، لتقييم الشركات، وتقديم الخدمات المالية المختلفة، برئاسة الدكتور أحمد أبو طالب، والعضو المنتدب أحمد حسين.. يشار إلى أن الشركة تقدمت مؤخرا للحصول على رخصة آلية الشراء بالهامش، تمهيدا لتفعيلها.