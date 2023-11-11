صبري غانم رئيسًا لمجلس الآباء والمعلمين بإدارة القنطرة غرب التعليمية بالإسماعيلية

اجتمعت الجمعية العمومية لمجلس الآباء والمعلمين بإدارة القنطرة غرب التعليمية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، بقاعة الإدارة التعليمية، لإجراء انتخابات لتشكيل مجلس الآباء على مستوى الإدارة التعليمية، على منصب الرئيس ونائب الرئيس والمراقب المالي.

وأسفرت الانتخابات عن فوز صبري غانم، بمنصب رئيس مجلس الآباء والمعلمين بإدارة القنطرة غرب التعليمية، وأحمد مأمون علي منصب نائب رئيس مجلس الآباء والمعلمين وحسن السيد مراقب مالي.



وأكد صبري غانم فى أول تصريح له أنه فى خدمة أولياء الأمور والعملية التعليمية من أجل النهوض بالمستوى الفكري والتعليمى إلى أبنائنا الطلاب فى كل المراحل التعليمية من الابتدائى حتى الثانوية العامة والفنية وأن المجلس كل فى خدمة أولياء الأمور وقدم الشكر فى نهاية اللقاء إلى ثقة أولياء الأمور ومسؤلي التعليم بالقنطرة غرب بالإسماعيلية.