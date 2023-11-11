IATF 2023.. سوينكا: ثقافة الإنترنت تخلق أجيالًا جديدة من الأميين

قال البروفيسور النيجيري الحائز على جائزة نوبل، البروفيسور وول سوينكا، إن التكنولوجيا التي وصفها بأنها "ثقافة جديدة ومستبدة ووقحة ومسيئة" خلقت جيلا جديدا من الأميين في نيجيريا.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لمسرح كانيكس المباشر للمعرض التجاري الأفريقي الثالث IATF 2023، الذي عقد في القاهرة، من قبل بنك التصدير والاستيراد الأفريقي Afreximbank، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي ومنظمة التجارة الحرة القارية الأفريقية. المنطقة (AfCFTA).

وفي حديثه مع الصحفيين في نهاية الحفل، قال سوينكا: "في الوقت نفسه، إنه موضوع كبير جدًا، ويمكننا الاستمرار في الندوات القادمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة حول هذه القضية. أريدنا أن نفهم، من ناحية أخرى، أن هناك ثقافة جديدة يجب أن نكون حذرين للغاية بشأنها؛ أنا أسميها ثقافة الإنترنت.

أضاف: “هذه تكنولوجيا رائعة؛ هذه هي التكنولوجيا المحررة. على سبيل المثال، كان ما يسمى بالربيع العربي، من بين العديد من الحركات، قادرًا على حصد الحياة والنجاح حيث تم استخدام ثقافة الاتصال الفوري تلك؛ هذه إيجابية”.

تابع: "ومع ذلك، باعتبارها ثقافة جديدة ومستبدة ومسيئة، فإن ثقافة الإنسانية الباطنية السائدة في وسطنا، والتي يمكنك أن تعطيها الاسم التقريبي لثقافة الإنترنت الجديدة، حيث يتم التقليل من شأن الإبداع الحقيقي، بل وحتى احتقاره مقابل ثمن رخيص، ثقافة شعبوية، سيئة، تخريبية، هدامة إنسانيًا”.

قال أيضًا: “إنها تخلق أجيالًا جديدة من الأميين، الذين يعتقدون أن الأمر متروك لهم أنه من النبلاء والتقدميين والشعبويين أن يحتقروا ما أسميه الثقافة الحقيقية ذات المعنى التي تعمل على تحسين عقل الإنسانية، وتوسع آفاقنا، وتقدم العديد من البدائل أو التفسيرات للظواهر، وما إلى ذلك، ويؤدي إلى بناء جديد لكائن جديد حقيقي”.

تابع: “علينا الآن أن نراقب إساءة استخدام الثقافة التي تسهلها الشبكة. إنني أتحدث بشكل محدد للغاية إلى مجتمعي، وخاصة المجتمع النيجيري، وهو أكبر من يسيئون استخدام هذا النوع من الثقافة، حيث يوجد تدهور حقيقي للمعنى الحقيقي للثقافة، والذي سهلته تكنولوجيا الإنترنت”.

أضاف: “لهذا السبب قلت إنه موضوع كبير، ويجب ألا نقلل من شأنه. لا ينبغي لنا أن نتخذ الطريق السهل للخروج. لا ينبغي لنا أن ننتقل إلى المحور، بالأبيض والأسود، وما إلى ذلك. إنه عمل مستمر، لكن يجب ألا نسمح للبرابرة بالإفلات من هذا المشروع الجديد”.