جيرارد: أتحمل مسئولية تعادل الاتفاق والغيابات لها تأثير كبير

تحدث المدرب الإنجليزي ستيفين جيرارد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، عن تعادل فارس الدهناء مع الفيحاء مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

جيرارد: أتحمل مسئولية التعادل والغيابات لها تأثير كبير

تعادل الاتفاق مع الفيحاء اليوم هو التعثر السابع في الموسم الحالي، بعد الهزيمة في 3 لقاءات والتعادل في 4 مواجهات.

وأكد جيرارد أن الغيابات أثرت بشكل كبير على مستويات الفريق، وانه الذي يتحمل مسؤولية التعثر أمام الفيحاء.

قال جيرارد خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "خسرنا نقطتين مهمتين بعدما كان طموحنا تحقيق الانتصار، غابت عنا الفعالية الهجومية بالرغم من قوتنا الدفاعية واتحمل كامل مسؤولية التعادل وسنعمل على تصحيح الأخطاء".

أضاف جيرارد أن الغيابات كان لها تأثر كبير على مستوى الفريق اليوم، بعد غياب كل من موسي ديمبلي هدف الفريق بالإضافة إلى محمد الكويكبي المهاجم الثاني.

يحتل الاتفاق المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة بعدما حقق الانتصار في 6 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر في 3 أخرى، وستكون مواجهة الفريق المقبلة امام نادي الاتحاد يوم الجمعة المقبل 24 نوفمبر.