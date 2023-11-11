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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تين هاج يغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد وإيفرتون

إيريك تين هاج
إيريك تين هاج

حقق الفريق الأو لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الفوز على نظيره لوتون تاون بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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وحصل المدرب الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد على بطاقة صفراء خلال مواجهة فريقه اليوم أمام لوتون تاون، مما يجعله يتعرض للإيقاف خلال المباراة المقبلة لليونايتد أمام إيفرتون.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ويحل مانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 21 نقطة، حيث قدم الشياطين الحمر خلال الموسم مستويات متذبذبة تحت قيادة المدرب الهولندي، مما يجعله عرضة للرحيل عن الفريق.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي

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