تخرج الدفعة الخامسة بكلية طب الفم والأسنان فى جامعة جنوب الوادي

نظمت كلية طب الفم والأسنان بجامعة جنوب الوادي، اليوم السبت، حفل تخرج الدفعة الخامسة 2022/2023 تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى.

وجه الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق التحية لأولياء الأمور والاسر الموجودة بالحفل الذين تعبوا وسهروا مع أبنائهم حتى يقدموا للوطن المواطن الصالح المنتمي لوطنه كما قدم التهنئة للخريجين متمنيا لهم النجاح و التوفيق في مسيرتهم العملية واكد على أهمية اكتساب الخبرة و العلم و الإخلاص للمريض الذي يحتاج الى الدعم و الرعاية.

ونقل الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة، تحيات وتهاني ومباركة الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة لخريجي الدفعة الخامسة من كلية طب الفم والاسنان وتوجه بالنصيحة للخريجين بان تكون رسالتهم إنسانية من الدرجة الأولى والبعد عن المتاجرة بآلام الناس وان يقدموا كافة جهدهم للبحث والمعرفة .

و استعرض الدكتور احمد طلعت تميرك عميد كلية طب الفم والاسنان، اهم مؤشرات الأداء للعيادات الخارجية و الخدمات المتنوعة المقدمة للمرضى و التزايد المستمر في حجم الدعم المقدم لكلية طب الفم والاسنان ووجه التحية لرئيس الجامعة لتوفير كافة سبل الدعم للكلية ووجه التهنئة للخريجين من الدفعة الخامسة للكلية و عددهم 132 طالب و طالبة، مؤكدا ثقته في قدراتهم العلمية.

وفى نهاية الحفل قام الدكتور خالد حسين نقيب أطباء الاسنان بقنا بإلقاء قسم المهنة وردد القسم الخريجين من الدفعة الخامسة .

وأهدي الدكتور احمد طلعت تميرك الدروع للدكتور احمد عكاوى والذى استلمه نيابة عنه الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق والدكتور عباس منصور والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد حسين نقيب أطباء الاسنان بقنا.

كما تم تكريم وتقديم شهادات التقدير لأوائل الدفعة والخريجين والمتميزين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم شهد فعاليات الحفل وكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بكلية طب الفم والاسنان واولياء أمور وأسر الخريجين وحشد من طلاب الكلية.