خناقة بين "ألتراس الأهلي" القاهرة والجونة في المباراة (تفاصيل)

نشبة "خناقة" وصدام بين ألتراس الأهلي المسافر من القاهرة، مع ألتراس الأهلي بالجونة في خلال المباراة والتي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.



تفاصيل خناقة الالتراس



وبدأ الصدام والمناوشات بين الطرفين بعدما صمم ألتراس القاهرة على الجلوس في مدرجات التالتة شمال، وكان يوجد بها مجموعة الألتراس الأهلي بالجونة، ونشبت "خناقة" بالسباب بين الطرفين ووصلت إلى الاشتباك بينهما إلى أن تدخل الأمن من أجل فضها، والسيطرة على الوضع.



أنتهى لقاء الأهلي و الجونة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب خالد بشارة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.



أحرز أنتوني موديست مهاجم الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 37 بعد تسديدة سكنت شباك الجونة، وكان حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء للجونة بعد كرة عرضية من صبري رحيل التي تصطدم في يد محمد هاني، قبل أن يحرز بلحاج هدف التعادل للجونة قبل نهاية الشوط عبر ركلة جزاء.



رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد خوض 5 مباريات ، فيما رفع الجونة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن.