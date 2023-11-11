تنفيذ حقيبة تدريبية لتفعيل المواطنة لدى طلاب المدارس

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تنفيذ حقيبة تدريبية تحت عنوان "دور المدارس فى تفعيل المواطنة لدى الطلاب".

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الحقيبة تستهدف مديرى المدارس، والمعلمين والاخصائيين الاجتماعيين، ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الحقيبة تتضمن توعية طلاب المدارس بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، والإيجابية، وممارسة الحقوق، فضلا عن تنفيذ المتدربين خطة تنفيذية لتطبيق ما تم التدريب عليه.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء لطلاب المدارس، وممارسة الحقوق والمواطنة.

تعريف طلاب المدارس بالمنصات التعليمية

ونبه وزير التربية والتعليم بالاستعانة بأكفأ المعلمين لشرح المناهج الدراسية على القنوات والمنصات التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة استعانت بالمدرسين الأكفاء المعروفين على مستوى الجمهورية لشرح الدروس والمناهج التعليمية على المنصات التعليمية وإتاحة مواد تدريبية هذه الدروس على قنوات اليوتيوب.

ووجه وزير التربية والتعليم المديريات التعليمية والإدارات التعليمية بتعريف الطلاب في مختلف المدارس بإتاحة مواد تدريبية وتعليمية بها شرح معمق.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة أتاحت مواد تدريبية تتضمن أسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية مجانا، ليستفيد منها الطلاب في التحصيل الدراسي.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن كل وحدة مزودة باختبارات ومواد تدريبية يقوم الطالب بحلها ويستطيع تقييم أدائه من خلالها.

ونبه وزير التربية والتعليم إلى ضرورة الاستمرار بفترات المشاهدة في المدارس ليتابع الطالب المنصات التعليمية في اليوم الدراسي.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن فترات المشاهدة في المدارس للمواد التعليمية التي تم إذاعتها على التليفزيون، والتي عملت على جذب الطلاب للمدرسة وإتاحة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تستهدف تطوير منظومة المرحلة الثانوية من خلال إطلاق مؤتمر قومي يتضمن حوارا مجتمعيا يضم كل الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية.

ووجه وزير التربية والتعليم بتأهيل المدارس التى ستشهد تعيين المعلمين من خريجي المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة".

ونبه وزير التربية والتعليم بسرعة توزيعهم على مدارس المحافظات، مشددا على أهمية تقديم كافة سبل الدعم لهم، وأنه سيكون هناك متابعة مستمرة لتقييم أدائهم.