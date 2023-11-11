تسابيح وألحان.. بدء احتفالات مولد مارجرجس بجبل الرزيقات في الأقصر

انطلقت احتفالات الأقباط في الأقصر بمولد الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، اليوم السبت، تزامنًا مع الذكرى السنوية لتكريس أول كنيسة باسم الشهيد مار جرجس في مدينة اللد بفلسطين.

تستمر الاحتفالات بدير مارجرجس في جبل الرزيقات بمحافظة الأقصر لمدة 6 أيام، بدءاً من اليوم السبت 11 نوفمبر وحتى يوم 16 من الشهر ذاته.

وتوافد الأقباط من كافة أنحاء مصر إلى محافظة الأقصر، للمشاركة في الاحتفالات التي يقيمها الدير، حيث يشهد دير مار جرجس بجبل الرزيقات إحتفالات يومية طوال فترة الاحتفال يتم فيها صلوات القداسات وزفة الأيقونة التي تحمل صورة الشهيد مارجرجس، علاوة على الترانيم والأناشيد التراثية القبطية والعظات اليومية للآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة.

ويترأس صلوات القداسات والدورة طوال فترة الاحتفال أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، ونيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، ونيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

ووضعت مديرية أمن الأقصر، تحت إشراف اللواء خالد عبدالحميد مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، وبقيادة اللواء دكتور حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء محمد الصاوي حكمدار المديرية، خطة أمنية محكمة ضمن الإستعدادات النهائية والترتيبات الأمنية المتكاملة لتأمين أكبر أحتفال قبطي بدير مارجرجس بجبل الرزيقات بمحافظة الأقصر.