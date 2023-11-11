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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أبو الغيط: القرارات الصادرة من "العربية الإسلامية" تضغط على مؤيدي إسرائيل

أحمد أبو الغيط، الأمين
أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أن قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة صادرة عن 57 دولة تمثل ضغوطًا على مؤيدي إسرائيل في المجتمع الدولي وتبرز من خلالها الموقف الضاغط على مؤيدي إسرائيل.

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وأوضح “أبو الغيط”، أن الاتحاد الأوروبي تبنى فكرة عقد مؤتمر دولي للتوصل إلى تسوية متكاملة شاملة بشأن هذا النزاع، مؤكدًا أن القرار اليوم تبنى فكرة المؤتمر الدولي.

 

وأشار إلى أن كلمته في بداية هذه القمة شجع على التحرك في هذا الاتجاه، موضحًا أن هذه المأساة والإجرام الذي نراه في غزة أدى إلى بروز القضية الفلسطينية على السطح وطرح حل الدولتين ومن دونة ستستمر دوامة العنف.

البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن الوقف الكامل لإطلاق النار هو أولوية ينبغي أن يعمل كل من له قدرة على السعي إليه ومن يعمل على عدم توسيع رقعة الحرب يجب أن يعي أن استمرار الالة العسكرية الإسرائيلية في البطش بأهل غزة هو الذي من شأنه رفع احتمالات المواجهة الإقليمية.

وأضاف في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض ان التهجير القسري بكل صوره لسكان غزة أو الضفة أو القدس الشرقية هو جريمة دولية ومخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني وهو مرفوض من الفلسطينيين  وأنه  لاحديث عن مستقبل غزة بدون الضفة الغربية المحتلة .
واضاف ان  قوى التطرف الإسرائيلي بخيالها المريض لا ترغب في التخلي عن تمنياتها بعمل ترانسفير ثاني وهو أمر لن يتحقق.. ولن نمكنهم من تحقيق أمنياتهم الفاشية.

وأكد انه لا حديث عن مستقبل غزة بالانفصال عن مستقبل الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.. فهذه عناصر إقليم الدولة الفلسطينية على أساس خطوط 4 يونيو 1967. وعلى كل حال فإن كل الحديث عن التعامل الأمني مع قطاع غزة دون حديث عن الحل السياسي للقضية ودون آلية لتطبيق هذا الحل يُعد نسيان للمزيد من الوقت.. ومن شأنه أن يعود بالأمور إلى المربع رقم (1) مرة أخرى.

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