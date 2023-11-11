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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خارجية السعودية: القمة العربية الإسلامية اتفقت على تحرك دولي لحل القضية الفلسطينية

وزير خارجية السعودية
وزير خارجية السعودية

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أنه على المجتمع الدولي أن يمارس مسؤولياته تجاه وقف الحرب فورا والعمل على إقرار السلام في المنطقة عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشددًا على أنه يجب أن يكون هناك فرصة لإحلال السلام في المنطقة من خلال حل الدولتين.

حل القضية الفلسطينية

 

وأشار “بن فرحان”، خلال الجلسة الختامية للقمة العربية الإسلامية المشتركة المنعقدة في الرياض، إلى أن وزراء قادة الدول العربية والإسلامية اجتمعوا على ضرورة وقف الحرب في غزة وكسر الحصار على القطاع، مؤكدًا أن القمة العربية والإسلامية اتفقت على بدء تحرك دولي تقوده سبع دول من بينها مصروالسعودية لحل القضية الفلسطينية.

ونوه بأنه يجب أن يكون هناك فرصة لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط عبر حل الدولتين.

وتابع: "نراقب إزداوجية المعايير التي تقوض مصداقية الدول التي تضع إسرائيل فوق القانون الدولي، الدول العربية والإسلامية تطالب بوقف إطلاق النار فورًا في غزة وإدهال المساعدات".

وأوضح أن المستقبل الوحيد الذي نتحدث عنه الآن هو وقف إطلاق النار في غزة، موضحًا أن هذا موقف جامع للدول العربية والإسلامية.

 

 

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