جوارديولا يتوقع عودة تشيلسي بقوة

توقع بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عودة تشيلسي إلى المنافسة على الألقاب من جديد في المستقبل القريب.

كان تشيلسي قد توج آخر مرة بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2016 - 2017، وهو أول موسم لغوارديولا في تدريب مانشستر سيتي.

وفرض مانشستر سيتي هيمنته بشكل كبير في الدوري الإنجليزي حيث توج باللقب في خمسة من المواسم الستة الماضية.

وانتزع تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا في 2021 بالفوز على مانشستر سيتي في النهائي، لكن النادي اللندني شهد الكثير من الاضطرابات منذ ذلك الوقت، ويحتل الآن المركز العاشر في الدوري الإنجليزي.

وأكد جوارديولا في تصريحات صحفية، الذي يعد مانشستر سيتي للمباراة المرتقبة أمام مضيفه تشيلسي يوم الأحد في الدوري: تشيلسي يظل واحدا من أهم الفرق في إنجلترا.

وأضاف،صحيح أنه لم يكن قريبا من الفوز بالدوري الإنجليزي في المواسم الأخيرة، لكنه لا يزال واحدا من أقوى الفرق، ولا شك في ذلك.

وأكمل : رأيت في المباريات الماضية أنه فريق متوهج ، لديه روح جيدة، ويحظى بالتنافسية، لديه نمط جيد ويتمتع بجودة عالية.

وبشأن مباراة الغد ، أضاف جوارديولا: هي واحدة من أصعب مبارياتنا في الموسم،و عاجلا أو آجلا، سيعود تشيلسي للمنافسة على الألقاب، وأتوقع ذلك قريبا.

وواجه تشيلسي بداية صعبة في الموسم الحالي تحت قيادة المدير الفني الجديد ماوريتسيو بوتشيتينو، لكن جوارديولا يثق في أن الفريق اللندني سيقدم أداء قويا.

وقال جوارديولا: هذا طبيعي. الفريق يتحسن، كل مدير فني يحتاج إلى وقت، إنه ناد جديد بالنسبة له، ولاعبون جدد، لكن الفريق سيكون من أبرز المنافسين لأنه يحظى بالجودة في جميع النواحي.