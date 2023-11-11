عاجل
ارتفاع قتلي جنود الاحتلال إلى 43 جنديا في المعارك البرية داخل غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 5 من جنوده في قطاع غزة
السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

صاحب محل يعترف: قتلت عامل بطعنة بسكين

بوابة الوفد الإلكترونية

أقر صاحب محل في المرج، أمام جهات التحقيق بتفاصيل ارتكابه جريمة قتل عامل بطعنه بسكين، وقد جدد قاضي المعارضات المختص، حبس مرتكب الواقعة 15 يومًا على ذمة الاتهامات الموجهة إليه.

كان قد تلقى رئيس مباحث المرج، إخطارًا من المستشفى باستقباله عاملا مقيما في دائرة القسم جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بجروح متفرقة بالجسم، إثر ادعاء مشاجرة.

على الفور توجه رجال المباحث لمكان الواقعة، لإجراء التحريات اللازمة، وتبين أن عاملا بمحل للحدايد والبويات، مصاب بسحجات وجروح متفرقة بالجسم تعدى على المجني عليه بالضرب، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وذلك بتحريض من صاحب محل الحدايد والبويات، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها، والتى أودت بحياته بسبب وجود خلافات بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأمرت النيابة بما سبق.

الجريدة الورقية