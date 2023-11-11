طاقم بوركيني للقاء فيوتشر وسبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" نادي مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية.

ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من بوركينا فاسو، بقيادة جيان اوتارا حكم ساحة، ويعاونه سيدو طاميا وحبيب عمر مساعدين، وباتو بينوتى حكم رابع.

فيما يراقب المباراة السوداني سابيت ليبردو، والجزائري محمد بنوزه مراقبًا للحكام.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر، نظيره فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي، بأولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر لها ٢٦ نوفمبر الجاري على ملعب ستاد السلام.

وأوقعت قرعة الكونفدرالية الإفريقية، فريق مودرن فيوتشر، بالمجموعة الأولى رفقة سوبر سبورت الجنوب افريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.