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د.عبد السند يمامة
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تجديد حبس المتهمين بقتل خفير خصوصى رميا بالرصاص

محكمة
محكمة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل خفير خصوصى رميا بالرصاص بسبب الصراع على حراسة ورشة.

وكشفت التحقيقات  ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بوفاة خفير خصوصى، متأثرًا بإصابته بطلق نارى، وإصابة شقيقه بطلق نارى، إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل خفراء خصوصيين، لخلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش بدائرة القسم.

بإجراء التحريات   أمكن تحديد وضبط 3 خفراء خصوصيين، وبحوزة أحدهم "سلاح" وبمواجهتهم ،اعترفوا فى التحقيقات  بارتكاب الواقعة بالاشتراك (آخرين "تم ضبطهم") لذات الخلافات.

ونجح رجال المباحث من ضبط 6 آخرين لقيامهم بالتحريض على ارتكاب الواقعة والتستر على المتهمين،تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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