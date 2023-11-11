جامعة طنطا تستضيف مؤتمر التحالف الوطنى" حكاية وطن"

استضافت جامعة طنطا، اليوم السبت، فاعليات مؤتمر حكاية وطن في كل محافظة في الوطن، والذى نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع محافظة الغربية، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني، والدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية، وفضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، ونيافة الانبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والدكتور هشام توفيق عضو أمانة التحالف الوطني والدكتورة صفاء مرعي رئيس المجلس القومي للمرأة بالغربية، والسادة نواب رئيس الجامعة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس و ممثلي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، العاملين بالمديريات والوزرات بمحافظة الغربية وطلاب الجامعة.

ورحب الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا خلال كلمته بالحضور، وقدم عرضاً تناول خلاله 9 سنوات من الإنجازات الغير مسبوقة التى تحققت فى مصر تحت قيادة الرئيس السيسى ،والتى كانت الطريق للجمهورية الجديدة، مستهلاً كلمته برسائل إلى شباب الجامعة والمحافظة، عرض خلالها حكاية الوطن منذ عام 2011 منذ بدء ثورة 25 يناير موجها شكره للقوات المسلحة المصرية التي استطاعت حماية الشعب وسعت لتحقيق إرادته، والتصدي لمخططات تفكيك وهدم الدولة المصرية فى ٢٠١١ مقدماً تحية إعزاز وإجلال وتقدير لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وحماية مقدراته، كما دعا جميع الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواحهم الطاهرة.

وقدم عرضا تقديميا تناول من خلال خطة الجامعة الاستراتيجية المرتبطة بخطة الدولة ورؤية مصر 2030 لبناء الجمهورية الجديدة، كإشارة لبدء الوعي الحقيقي لتكملة المشوار وبناء الدولة، من خلال 10 محاور أساسية للخطة الاستراتيجية للجامعة، شملت التخطيط الاستراتيجي والحوكمة المؤسسية، منظومات التحول الرقمي والشمول المالي، تطوير منظومات التعليم والأنشطة الطلابية وبناء الوعي القومي، والاتصال السياسي والإعلامي، ودعم المشروعات الطبية والقومية ودعم المبادرات الرئاسية والوطنية في خدمة المجتمع وتخطيط وتطوير منظومة الخدمات الطبية والمكانة الريادية ودعم ثقافة التميز والتنافسية وتوجيه البحث العلمي لخدمة أغراض التنمية، ودعم ريادة الأعمال والجوانب المعرفية والمهارية والتواصل مع أصحاب الأعمال، مشيراً إلى أنه خلال 9 سنوات تجاوزت تكاليف حجم الانشاءات فقط في جامعة طنطا 4 مليار جنيهاً، من بينهم 2 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2020 إلى اليوم، كما عرض إنجازات الجامعة في جميع قطاعتها الرئيسية، التي شملت قطاع التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشفيات الجامعية، وإنجازات الجامعة في الحوكمة المالية والإدارية والمعرفية وجودة الحياة والمكانة الريادية.