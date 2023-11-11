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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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حسن نصر الله: الصواريخ الباليستية التي تمتلكها المقاومة أكبر مما تتصوره إسرائيل

حسن نصر الله
حسن نصر الله

 أكد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن عدد الصواريخ الباليستية التي تمتلكها المقاومة أكبر بكثير مما تتصوره إسرائيل، مشددًا على أن الهدف مما يحدث في غزة هو الدفع إلى ثقافة الاستسلام والرضوخ للسياسات الإسرائيلية.

كلمة حسن نصر الله:

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حسن نصر الله: تصديا بطوليا من المقاومة الفلسطينية للاحتلال في قطاع غزة

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أبرز ما جاء من رسائل في خطاب حسن نصر الله اليوم

 وأشار حسن نصر الله إلى أن إسرائيل تريد إسقاط المطالبة بالحقوق المشروعة للفلسطينيين، موضحًا أن هناك تصديًا بطوليًا من المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك منذ بدء العملية البرية على قطاع غزة.

 وأوضح “نصر الله”، أن من يدير هذه المعركة ويقررها ويخوضها هو الإدارة الأمريكية وكل الضغط يجب أن يتوجه إلى الأمريكيين، وذلك بالتزمن مع القصف الإسرائيلي على عدد من المدنيين في قطاع غزة.

 وأضاف الأمين العام لحزب الله اللبناني،، أنه لم يعد هناك أحد في العالم لا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة باستثناء الصوت الأمريكي الغريب.

 ونوه خلال كلمته المتلفزة التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، بأن هناك تصديًا بطوليًا من المقاومة الفلسطينية للاحتلال في قطاع غزة، لافتًا إلى أن الاحتلال يخطئ مجددًا، وستفشل كل أهدافه ومجازر التاريخ، ومن بينها دير ياسين تشهد على ذلك، مشددًا على أن إسرائيل تزج بأقوى ألويتها، بقوات النخبة، لكنها لا تحقق أي إنجاز أو تقدم، مما يؤكد فشلها.

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