ثنائية كين تقود بايرن ميونيخ لفوز درامي على هايدنهايم بالدوري الألماني

حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الانتصار على نظيره هايدنهايم بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد أليانز أرينا، ضمن مواجهات الجولة الحادي عشر من منافسات الدوري الالماني بالموسم الحالي 2023 – 2024.

ثنائية كين تقود بايرن ميونيخ للفوز على هايدنهايم

افتتح التسجيل في اللقاء اللاعب هاري كين عند الدقيقة 14 وأضاف النجم الإنجليزي الهدف الثاتي الشخصي والثاني للعملاق البافاري في الدقيقة 44 من الشوط الاول الذي انتهى بثنائية.

وفي الشوط الثاني قلل اللاعب تيم كلينيست الفارق بتسجيل الاول لنادي هايدنهايم في الدقيقة 67، ثم يتمكن اللاعب يان نيكلاس بيست في الدقيقة 70.

اعاد رفائيل جيريرو التهديف لنادي بايرن ميونيخ في الدقيقة 72، ثم يختتم تشوبو موتينج التهديف للأحمر في الدقيقة 85 بهدف تأكيد الانتصار، وتحقيق الفوز التاسع بعد تعادلين، ويرفع النادي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الاول مؤقتًا حتى نهاية الجولة.

على الجانب الاخر تذوق نادي هايدنهايم الهزيمة السابعة في الموسم الحالي بعد الفوز في 3 مواجهات وتعادل، ويتوقف رصيد الفريق عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر بالترتيب.