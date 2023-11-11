الفراعنة يصلون باراجوي استعدادًا للمشاركة بمونديال ناشئي البادل

وصلت منذ قليل، بعثة المنتخب المصري لناشئي البادل إلى باراجواي استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم والمقرر إقامتها خلال الفترة من 20 وحتى 23 نوفمبر الجاري.

ويعد الفراعنة أصحاب المشاركة الأولى في تاريخ اللعبة على المستوى العربي والأفريقي والآسيوي بعد العمل على إنشاء قاعده قوية من الناشئين خلال العام الماضي داخل الاتحاد المصري.

ونجح اتحاد البادل بقيادة أحمد غتوري في تكوين قاعدة كبيرة من الناشئين بعد إجراء اختبارات كبيرة وموسعة في مختلف المحافظات خلال الفترة الماضية ليكتشف اللاعبين الموهوبين وضمهم لتدريبات تحت إشراف جهاز فني مميز.

وأجرى أبناء النيل عدد كبير من الدورات التدريبية للمدربين لتطوير أداءهم وقدراتهم على توصيل المعلومات للناشئين وذلك تحت إشراف مدربين أجانب.

وجاء تشكيل منتخب مصر للناشئين كالتالي :

منتخب مصر تحت 18 عامًا ويضم كلا من: "حسن شاهين وعلي الصحن وخالد أبو العطا ومحمد زهران ونور حسن وفريدة الحلبي وجنى مهدي".

فيما يضم فريق تحت 16 عامًا كلًا من: "وجدي رسلان وعمر سالم وتميم بهاء وحسن قنديل وزينة هشام ورودينا فتحي.

أما منتخب تحت 14 عامًا فيتكون من: "عمر نديم ومارتن أيمن وعادل الصحن وزياد شريف وسلمى الزيات وفاطيمة تامر وفريد أسامه وريم طارق".

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب الناشئين من: الأرجنتيني بابلو سيستي رئيسا للجهاز ويعاونه سيف أبو سنة مديرا فنيا للناشئين إضافة إلى المساعدين حسام طنطاوي وشريف عصام.

ويسعى المنتخب المصري لناشيء البادل لتحقيق إنجاز كبير في أول مشاركة ببطولة العالم ليكون له السبق في الإنجازات على كافة المستويات العربية والأفريقية والآسيوية.