تورم القدمين والتشنجات علامة على وجود مشاكل في القلب

أشارت طبيبة القلب آنا بانوفا إلى أن علامة مشاكل القلب ليست فقط عدم الراحة في الصدر، وفي محادثة مع MedicForum، ذكرت طبيبة القلب بانوفا أن أمراض القلب يمكن أن تظهر بطرق مختلفة، وأعراضها أكثر شمولاً من الألم والضغط في الصدر، وعلى وجه الخصوص، في أمراض القلب، غالبا ما يلاحظ التورم - على وجه التحديد، تورم القدمين والكاحلين.

وقالت طبيبة القلب: "إن التورم الملحوظ والزيادة في حجم القدمين والكاحلين قد يكونان علامة على قصور القلب".

وأضافت بانوفا أن جسم الشخص المصاب بقصور القلب قد يواجه صعوبة في التخلص من السوائل، ويسبب ركوده بالإضافة إلى التورم زيادة في الوزن، وإذا دخل السائل المتراكم إلى الرئتين يحدث ضيق في التنفس.

بالإضافة إلى تورم القدم، يمكن أن تسبب مشاكل القلب أيضًا تشنجات في ربلة الساق، موضحة أن التشنج في ربلة الساق أثناء المشي يمكن أن يكون علامة على مرض الشريان المحيطي (PAD)، وهو مرض شائع تتراكم فيه الرواسب الدهنية في شرايين الساقين، مما يحد من تدفق الدم إلى عضلاتها.

يمكن أن تسبب مشاكل القلب أيضًا تدهورًا عامًا في الصحة والدوار والغثيان، وأكدتإذا كان هناك شعور بالغثيان مع ألم أو عدم راحة في الصدر، فإن ذلك يمكن أن يكون إشارة خطيرة للغاية.

وإذا شعرت بألم شديد في صدرك، حتى عندما تجلس ولا تفعل شيئًا، وفي نفس الوقت تشعر بالسوء وتشعر بالغثيان، اتصل بسيارة الإسعاف.