تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي لمواجهة ريمس في الدوري الفرنسي

اعلن المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة ريمس، مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد أوجست ديلاون الثاني، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الفرنسي بالموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي لمواجهة ريمس

ويقود كيليان مبابي تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة ريمس اليوم ومعه كل من عثمان ديمبلي، وجاء التشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: جيانوليجي دوناروما.

في خط الدفاع: موكيلي – ماركينيوس – سكرينيار – فابيان.

في خط الوسط: زايري إيمري – لي كانج إن – سولير.

في خط الهجوم: عثمان ديمبلي – كيليان مبابي – راموس.

ويتواجد على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان كل من ليتيلير وأرناو تيناس وكورزاوا وهيرنانديز وفيتينيا واوجارتي وندور وباركولا ومبابي.