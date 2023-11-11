الزمالك يفوز على يونيون بسداسية في دوري البراعم

حقق فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2014 الفوزعلى نظيره يونيون بسداسية دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري براعم الجيزة .

جاءت أهداف الزمالك عن طريق كل من، مالك حسن و عصام عصام بواقع "هدفين" لكل منهما، وعمار صدقي و مصطفى مختار.

ويقود فريق الزمالك 2014 كل من، علاء علوان مديراً فنياً، ومحمد صابر و أسامة فتحي مدربين مساعدين، ومجدي عبد الرحمن مدرباً لحراس المرمى، وأشرف بيومي تأهيل و إصابات، إسلام مبارك إدارياً.

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نجح في تحقيق الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح، في الدوري نصف النهائي من بطولة كأس مصر، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3، ليصعد الفارس الأبيض للمباراة النهائية.