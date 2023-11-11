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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يفوز على يونيون بسداسية في دوري البراعم

الزمالك 2014
الزمالك 2014

حقق فريق الزمالك لكرة القدم مواليد  2014 الفوزعلى نظيره يونيون بسداسية دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري براعم الجيزة .

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الزمالك يهزم الفيوم في دوري براعم الجيزة

جاءت أهداف الزمالك عن طريق كل من، مالك حسن و عصام عصام بواقع "هدفين" لكل منهما، وعمار صدقي و مصطفى مختار.

ويقود فريق الزمالك 2014  كل من، علاء علوان مديراً فنياً، ومحمد صابر و أسامة فتحي مدربين مساعدين، ومجدي عبد الرحمن مدرباً لحراس المرمى، وأشرف بيومي تأهيل و إصابات، إسلام مبارك إدارياً.

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نجح في تحقيق الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح، في الدوري نصف النهائي من بطولة كأس مصر، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3، ليصعد الفارس الأبيض للمباراة النهائية.

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