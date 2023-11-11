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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

غدا.. استئناف محاكمة مستريح الأدوات الصحية

محكمة
محكمة

تنظر غدا محكمة جنح الأزبكية، محاكمة مالك شركة أدوية صحية، في اتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "مستريح الأدوات الصحية".

 

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وتقدم مقيمو الدعوى في وقت سابق ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في جريمة نصب واحتيال واستيلاء المشكو في حقهم "م ح" و"ع. ظ" مالك شركة أدوات صحية بالفجالة ونجله، وحصولهم على 4 ملايين جنيه، من أموال الشاكيين بدون وجه حق.

 

واختصت الدعوى جرائم جنائية ثابتة في حق المشكو في حقهم، وأدت إلى سلب والإضرار عمدا بأموال الشاكين أضرارا جسيمة بما احتوته من غش وسوء نية وخداع ونصب والحصول على أموال الشاكين بدون وجه حق، حيث تلاقت إرادتهم لارتكاب تلك الجرائم والتي وقعت بناء تدبير وخطة محكمة بعد أن أدى كلا منهم دوره فيها.

 

إلغاء حبس البلوجر سلمى الشيمي وتغريمها 100ألف جنيه

 

قضت محكمة مستأنف الإقتصادية بإلغاء حبس عارضة الأزياء والبلوجر سلمى الشيمي، وتغريمها 100 ألف جنيه فقط في إتهامها بالإعتداء على القيم الأسرية والمجتمع.

 

واتهمت النيابة سلمى الشيمي، بإتهامات الإعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذلك اتهامها بارتكاب أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائها على منافع مادية، واستخدمت شبكة المعلومات لتحريض الأطفال على الانحراف والقيام بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها.

 

وكانت سلمى الشيمي أثارت ردود فعل غاضبة عقب نشر صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقيامها بالتصوير داخل المنطقة الأثرية دون تصريح وبملابس تسئ لقيم المجتمع المصري، وأخلي سبيل "الشيمي" وقتها والمصور الذي كان برفقتها بكفالة 500 جنيه لكلا منهما.

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