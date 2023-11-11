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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حجز محاكمة متهمي خلية إمبابة للحكم في جلسة 14 ديسمبر

محكمة
محكمة

أصدرت الدائرة الثانية إرهاب، قرارًا بحجز محاكمة 7 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة" للحكم في جلسة ١٤ ديسمبر.

 

ضبط شخص لإدارته مخزن مستحضرات تجميل بدون ترخيص

ضبط شخصين يتاجران في النقد الأجنبي بالغربية

 

كانت النيابة وجّهت إلى المتهمين تهم تولى قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

 

وجاء ذلك بأن تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة  التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودُور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامي.

 

القبض على اثنين من العناصر الإجرامية شديدي الخطورة

 

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء اثنين من العناصر الإجرامية شديدي الخطورة - مطلوب التنفيذ على أحدهما في قضية مخدرات وسلاح - بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما ولدى استشعار هما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن إصابة أحدهما وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

 

وعُثر بحوزتهما على: "بندقية آلية - طبنجة - 5 خزائن - عدد من الطلقات النارية - 25 كيلوجراما من مخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين - 2000 قرص مخدر - 2 دراجة نارية "بدون لوحات" - مبلغ مالي".

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