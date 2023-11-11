التوتر والاكتئاب يضران بصحة القلب.. دراسة توضح

وجدت إحدى الدراسات أن الاكتئاب والقلق يسرعان من تطور عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول أو مرض السكري من النوع الثاني.

ووجدت دراسة ثانية أن التوتر المزمن يرتبط بتطور أمراض القلب وانسداد الشرايين، وهناك صلة واضحة بين الصحة النفسية وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتقول طبيبة القلب إيلينا سيمينا لموقع MedicForum: "تضيف هذه الدراسات إلى مجموعة البيانات المتزايدة لدينا حول كيف يمكن للصحة النفسية السلبية أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والدماغ".

وفي الدراسة الأولى عن الحالة المزاجية وصحة القلب، قام الباحثون بتحليل بيانات من أكثر من 71000 بالغ تم جمعها بين عامي 2010 و2020.

ووجدوا أن الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالقلق أو الاكتئاب، طوروا عامل خطر جديد على صحة القلب في المتوسط، قبل حوالي ستة أشهر من الأشخاص الذين لا يعانون من اضطرابات المزاج.

ويزيد الاكتئاب والقلق من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو غيرها من الأحداث الخطيرة بنسبة 35% تقريبًا، وبالإضافة إلى ذلك، فإن التطور المتسارع لعوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يفسر حوالي 40% من الارتباط بين اضطرابات المزاج وأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية.

ووجد الباحثون أيضًا أن أولئك الذين لديهم استعداد وراثي للإجهاد يميلون إلى تطوير عامل الخطر الأول على صحة القلب في المتوسط قبل حوالي عام ونصف من أولئك الذين ليس لديهم خطر وراثي أعلى.

وتطور عوامل الخطر القلبية الوعائية قبل أكثر من ستة أشهر على مدى فترة متوسطها خمس سنوات يعد وقتا طويلا جدا، وحقيقة أن التحليل الجيني أكد النتائج السريرية كان مثيرًا للاهتمام وأعطى ثقة إضافية لنتائجنا.

وشملت الدراسة الثانية ما يقرب من 2700 شخص بالغ لا يعانون من أمراض القلب والذين شاركوا في دراسة القلب في دالاس وتمت متابعتهم لمدة 12 عامًا في المتوسط، وأكمل المشاركون استبيانًا تفصيليًا حول مصادر التوتر اليومية، وقام الباحثون بإدراج إجاباتهم في درجة الإجهاد التراكمي لكل شخص.

وارتبطت مستويات التوتر بشكل كبير بتطور أمراض القلب والأوعية الدموية، حتى بعد أن أخذ الباحثون في الاعتبار عوامل الخطر الأخرى مثل ضغط الدم والسكري والتدخين ومستويات الكوليسترول، وارتبط التوتر بزيادة خطر الإصابة بالترسبات في الشرايين بنسبة 22% وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20%.