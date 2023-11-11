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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يهزم الفيوم في دوري براعم الجيزة

فريق الزمالك لكرة
فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2011

فاز فريق الزمالك  لكرة القدم مواليد 2011 على الفيوم بعشرة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري براعم الجيزة.

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أحرز الأهداف كل من، جويد محمد و آدم عمر لطفى بواقع "هدفين" لكل منهما، ومحمد وحيد وساجد هاني و ياسين منير و عمار مصطفى و يوسف علي أحمد و آسر إيهاب  .

ويقود فريق 2011، إيهاب رفاعي مديرا فنياً، أحمد عادل مدرباً و مصطفى البيباني مدرباً لحراس المرمى، خالد قناوي تأهيل و إصابات.

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