تشافي يرد على انتقادات التي توجه لبرشلونة

رد تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على الانتقادات التي توجه للبارسا، بعد المستويات السلبية التي قدمها البلوجرانا خلال المباريات الماضية.

وشدد تشافي على أنه يعرف التعامل مع هذه الانتقادات التي توجه للفريق وله، حيث تغلب عليها طيلة مسيرته كلاعب وكمدرب.

تصريحات تشافي

علق تشافي على الانتقادات التي توجه إليه، فقال: "بالتأكيد أعرف كيفية التعامل مع هذا الأمر، فقد نجحت في التغلب عليها دائمًا طوال مسيرتي".

وتابع: "لنكون صادقين بشأن أداءنا الفني وعلينا تصحيح الأخطاء رغم كل شيء وعلينا الانتظار لنهاية الموسم".

بينما تحدث على أسوأ لحظة خلال مسيرته، فقال: "ليست الفترة الماضية، لكن الأسوأ هي اقصاؤنا من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، رغم اعترافي بأننا لم نكن جيدين في آخر مباراتين ولكن هناك تعثر صغير ولكن ليس أزمة".

فيما تطرق للاعب الشاب لامين يامال، فقال: "يعد مهم وقتما يلعب، بالرغم من صغر سنه ولكنه يصنع الفارق وسنعتمد عليه بكل تأكيد".

وعن أسلوبه في غرفة الملابس، قال: "أنا لست من نوعية المدربية الذي يصرخون في وجه اللاعبين، لكنني أحاول إقناع اللاعبين بأفكاري، فزنا بلقب الدوري الموسم الماضي ونعمل على المنافسة على البطولات هذا الموسم".

وأختتم تصريحاته بالحديث عن حالة ليفاندوفسكي، فقال: "البولندي أصبح جاهزًا بنسبة 100%، لم نهاجم بشكل جيد أمام شاختار وبالتالي، تضرر بعض الشيء بسبب تغيير المراكز الدائم في المباريات الأخيرة".