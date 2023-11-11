وولفرهامبتون يُعمق جراح توتنهام بـ الدوري الإنجليزي

حقق وولفرهامبتون الفوز على نظيره توتنهام بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

تقدم برينان جونسون بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، بينما تعادل بابلو سارابيا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، ليأتي هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة السابعة من قبل ماريو ليمينا.

وتعد خسارة السبيرز هي الثانية على التوالي بعد الهزيمة التي تعرض لها أمام تشيلسي برباعية مقابل هدف في الجولة الماضية من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مدرب توتنهام قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، بن ديفيز، إيمرسون رويال.

خط الوسط: يفيس بيسوما، بيبي مطر سار، إيريك داير، بيير إميل هوبيرج.

الهجوم: ديان كولوسيفسكي، هيونج مين سون، جونسون.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة توتنهام