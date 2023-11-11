السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حافلة الأهلي تصل إلى خالد بشارة استعدادًا لمباراة الجونة

كولر
كولر

وصلت حافلة الأهلي  منذ قليل  إلى ستاد خالد بشارة استعدادًا لمباراة الجونة في إطار الجولة الرابعه المؤجلة في الدوري المصري الممتاز دوري نايل.

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وعاين لاعبي الأهلي أرضية ملعب خالد بشارة  قبل بدء عملية الأحماء استعدادًا لمباراة الجونة في دوري المصري .

تشكيل الاهلي الرسمي لمباراة الجونة

وجاء التشكيل على النحو التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أنتوني موديست.

موعد مباراة الأهلي والجونة

تبدأ مباراة الأهلي و الجونة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة ، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7 مساء بتوقيت الإمارات .

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