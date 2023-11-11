رئيس جزر القمر المتحدة يدعو إلى أن تحل الأفعال محل الكلمات بوقف المذابح في قطاع غزة

دعا رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة عثمان غزالي، المجتمع الدولي الى التحرك العاجل لوقف المذابح في قطاع غزة، وأن تحل الأفعال محل الكلمات.

وقال الرئيس عثمان غزالي - في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض، اليوم السبت - "إن هذه القمة تدعونا للاستجابة للظروف الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية بسبب الوحشية التي يتعرضون لها من القوات الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن السكان في قطاع غزة يعيشون في عدد قليل من الكيلومترات في ظروف قاسية ووحشية.

وحذر من أن تصاعد العنف في غزة أنتج آلاف الضحايا من الأطفال والنساء، وأن والكثير منهم تحت الأنقاض، فضلا عن نزوح أكثر من مليون شخص في قطاع غزة إلى أماكن أخرى بسبب وحشية الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن حق الدفاع عن النفس لا يسمح لإسرائيل بتدمير وقتل كل هؤلاء الأشخاص في قطاع غزة، وقصف المستشفيات وحرمان الأطفال من الحياة.

وأضاف أن "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يجب أن يستمر، وأن إنهاء الاحتلال يتمثل في حل الدولتين".. واختتم بالقول: إن "العالم يرى غزة تعاني وأطفال غزة ينادون لنستمع إلى صراخهم في وسائل الإعلام، ولابد أن ندعو المجتمع الدولي لوقف المذابح في قطاع غزة".