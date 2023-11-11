تشافي: برشلونة لديه فرصة لتصحيح المسار ألافيس

كشف الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، عن أن مباراة ألافيس ستكون فرصة لتصحيح مسار الفريق، بعد التعثر أمام شاختار وريال مدريد في الليجا ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي.

وشدد تشافي على أن مواجهة الغد ستكون إعادة لاكتشاف الفريق لنفسه من جديد، مشيرًا إلى أن البارسا لم يلعب بشكل جيد خلال المباراتين الماضيتين.

وتحدث تشافي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ألافيس، فقال: "بالتأكيد نمتلك فرصة من أجل تصحيح المسار الحالي، وإعادة اكتشاف أنفسنا، لم نلعب بشكل جيد في آخر مباراتين".

وأضاف: "تحدثت مع اللاعبين حول التنظيم السيء الذي ظهر عليه لاعبي البارسا في الملعب، هناك مشكلة ذهنية وفنية، أتمنى التغيير للأفضل".

بينما علق على اجتماعه مع خوان لابورتا، فقال: "نتحدث بشكل مستمر أنا ورئيس برشلونة بعد المباريات، فهو شخص إيجابي للغاية ويدعمنا وكذلك نحن، لقد عبر عن ثقته الكاملة في الجهاز الفني والفريق".

وعن حالتي بيدري ودي يونج، قال: “اللاعب أصبح جاهزًا بنسبة 100%، لكن دي يونج سيكون متاحًا للبارسا أمام رايو فاييكانو في الجولة المقبلة بعد التوقف الدولي”.