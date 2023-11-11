ضبط شخص لإدارته مخزن مستحضرات تجميل بدون ترخيص

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لإدارته مخزن مستحضرات تجميل بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت قد تمكنت قوات الأمن من ضبط (مسئول عن مخزن مستحضرات تجميل –كائن بدائرة قسم شرطة المطرية) لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بتصنيع وإنتاج كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مستخدماً خامات مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، وعثر داخل المخزن على (24502عبوة مستحضرات تجميل) جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مستحضرات التجميل وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التموينية.